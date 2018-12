PSP de Valongo vai ter nova esquadra num investimento de cerca de 800 mil euros

Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Valongo vai mudar de instalações, passando a ocupar o Mercado Municipal da cidade do distrito do Porto, num investimento de cerca de 800 mil euros, disse esta quinta-feira o presidente da câmara.

A portaria que permite ao município de Valongo avançar com a obra foi esta quinta-feira publicada em Diário da República, representando "um investimento de 764.150,94 euros mais IVA" que será "suportado na totalidade pelo Ministério da Administração Interna ", mas com a intervenção a ser "conduzida pela câmara", declarou José Manuel Ribeiro.

Segundo José Manuel Ribeiro, o problema das instalações da PSP de Valongo "arrastava-se desde 1991, ocupando um espaço exíguo numa rua de apenas um sentido e onde bastava um carro mal-estacionado para impedir a polícia de se movimentar".

"Dentro de dias iremos assinar um contrato com o ministério, após o que será lançado o procedimento concursal para podermos fazer a obra e resolver um problema que se arrasta há muitos anos", salientou José Manuel Ribeiro.

De acordo com o autarca, trabalham atualmente "apenas duas vendedoras no Mercado Municipal de Valongo", situação que quer resolver, para depois avançarem "as obras de adaptação" daquele espaço situado numa zona central da cidade.

É expectativa do presidente da Câmara de Valongo que a nova esquadra da PSP, na qual trabalham 33 agentes, possa estar concluída em 2020, embora não se tenha "comprometido com prazos, por o concurso ainda nem sequer ter sido aberto".