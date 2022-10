João Teixeira conquistou o ouro no Mundial das Profissões

Fernanda Pinto Hoje às 18:42 Facebook

"Com foco e determinação tudo se consegue". É esta a convicção de João Teixeira que, em representação do CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica de Ermesinde (Valongo), conquistou a medalha de ouro do Campeonato do Mundo das Profissões em Desenho Industrial - CAD, em Bordéus, França, numa competição com 21 concorrentes.

Foi o culminar de uma semana de provas "difícil" e "cheia de emoções", em que os "pormenores técnicos" decidiram o vencedor, assume o jovem de Castelo de Paiva.

João Teixeira, de 21 anos, já tinha sido campeão em Portugal e também da prova europeia mas, assume, o Mundial é "outro campeonato". O estudante de Engenharia Mecânica, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, que está a terminar a especialização tecnológica em Mecatrónica no CENFIM de Ermesinde, aponta que a concorrência é forte, sobretudo a asiática. O Japão, deu como exemplo, enviou um colaborador da Nissan.

"Sentir-me superior ao nível deles foi uma sensação brutal. Alcançar esta medalha foi um objetivo de muitos anos de trabalho. Desde que entrei no CENFIM que disse que ia trabalhar para ser o melhor de Portugal, da Europa e do Mundo", explica, dizendo-se orgulhoso. Estes bons desempenhos já lhe valeram várias propostas de trabalho, em Portugal e, agora, também lá fora. Mas, mesmo que aceite alguma - ainda está a ponderar - a prioridade é terminar o curso.

Dário Pinto, diretor do Núcleo de Ermesinde do CENFIM, não esconde o muito trabalho feito com o formando e lembra que estavam em competição "os melhores do mundo". "Esta foi a única medalha de ouro conquistada por Portugal no Campeonato do Mundo. Mostra que a formação profissional portuguesa está ao mais alto nível", refere.

Portugal está a competir, nesta edição, com 13 jovens, e já conquistou também uma medalha de prata. Hugo Geraldo, formando do CENFIM Porto, é vice-campeão do mundo na profissão de Refrigeração e Ar Condicionado. Tem 19 anos e também é de Castelo de Paiva.

O Campeonato das Profissões consiste numa competição de jovens altamente qualificados. Este Mundial, previsto para acontecer em Xangai, foi cancelado devido à pandemia, e está a decorrer em 15 países até 26 de novembro.