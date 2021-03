José Manuel Ribeiro candidata-se de novo à Câmara de Valongo

Marta Neves Hoje às 15:04 Facebook

José Manuel Ribeiro será novamente candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara de Valongo.

A Comissão Política Concelhia do PS de Valongo designou este sábado o atual presidente da Câmara de Valongo para ser novamente candidato nas próximas eleições autárquicas.

José Manuel Ribeiro recolheu, por voto secreto, 69 votos a favor e um em branco.

O candidato agradeceu a confiança do partido para mais uma recandidatura, bem como o reconhecimento "do enorme trabalho de mudança e transformação do concelho de Valongo, nos últimos sete anos", afirmando que "o PS Valongo é hoje no concelho a maior fonte de esperança num futuro melhor", pode ler-se num comunicado enviado às redações pela concelhia de Valongo do PS.

Na mesma reunião da comissão política, foi também ratificada a designação do empresário Luís Miguel Caetano como candidato à presidência da Junta de freguesia de Alfena.