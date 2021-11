José Manuel Ribeiro: "O meu sonho é comprar as serras"

Hugo Silva Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo, faz o balanço de um ano na liderança da Associação das Serras do Porto, entidade que une os três concelhos.

Criada oficialmente há cinco anos, a Associação de Municípios Parque das Serras do Porto une os concelhos de Gondomar, Paredes e Valongo num esforço de valorização de um território com 60 quilómetros quadrados. Com presidência rotativa, no último ano a instituição teve a liderança de José Manuel Ribeiro. Na hora de passar o testemunho ao homólogo de Gondomar, Marco Martins, o presidente da Câmara de Valongo destaca o muito trabalho que tem sido feito e que por vezes passa despercebido. Da produção intensiva de conhecimento, com muitos estudos, à criação de estruturas de lazer até ao envolvimento da população em muitas iniciativas. E revela um sonho que acalenta: comprar as serras.

O que destaca da atividade da associação neste último ano?