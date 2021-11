Mãe e filha em peregrinação atingidas por autocarro em Valongo

Hugo Silva Hoje às 20:35 Facebook

Mãe e filha que se deslocavam em peregrinação a Santa Rita foram atingidas pela mala de um autocarro, no final de tarde deste sábado, em Campo, Valongo. Ficaram feridas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as duas mulheres, com cerca de 40 e 60 anos, estavam junto à Estrada Nacional 15, quando passou um autocarro. A mala do veículo ter-se -à aberto inadvertidamente atingindo as duas vítimas. As mulheres caíram para o chão e uma delas ficou inanimada durante algum tempo.

Uma bombeira da corporação de Baltar, em Paredes, que passava no local, na Rua Central de Campo, prestou os primeiros socorros. As vítimas estão com ferimentos considerados leves.

Entretanto, chegaram ao local os voluntários de Valongo, assim como uma equipa da Cruz Vermelha da Sobreira. A PSP também está no local.