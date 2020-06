Maquinista ferido durante apedrejamento a comboio em Valongo

Adriana Castro Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um maquinista ficou ligeiramente ferido, ao início da tarde deste sábado, na sequência de um apedrejamento ao comboio que conduzia, em Valongo.

A PSP explicou que um grupo de jovens, que estaria a "arremessar pedras" no apeadeiro de Suzão, acabou por atingir o maquinista do comboio que por ali passava, deixando o trabalhador ligeiramente ferido. Um dos vidros da cabine do maquinista ficou, inclusivamente, partido.

De acordo com fonte dos Bombeiros de Ermesinde, que receberam o alerta às 14.22 horas, o trabalhador não ficou ferido com gravidade e recebeu assistência no local mas acabou por ser transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Apesar de ter sido atingido pelos jovens ainda em Suzão, o maquinista conduziu a composição até à Estação de Ermesinde, onde deu o alerta às autoridades.