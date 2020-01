Maus cheiros no aterro de Valongo são notícia internacional

Fernanda Pinto Hoje às 14:41 Facebook

A agência de notícias britânica Reuters fez uma reportagem sobre os problemas vividos em Sobrado, Valongo, devido ao aterro de resíduos não perigosos da ReciValongo.

No texto, que está a ser notícia internacional, a Reuters fala das queixas da população quanto aos maus cheiros, que impedem de abrir as janelas, e diz que naquele aterro são despejadas grandes quantidades de lixo de toda a Europa.

Citando a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a agência noticiosa refere que, além de receber lixo de todo o país, o aterro em Sobrado, em Valongo, é um dos 11 em Portugal que estarão autorizados a receber lixo estrangeiro.

"O país precisa de pensar se quer este tipo de negócio, se quer ser visto como a lixeira da Europa", defendeu José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo, sobre a reportagem. Em carta enviada ao Ministro do Ambiente recentemente, o autarca diz que Portugal se tornou um destino atrativo para a deposição de lixo devido às baixas taxas cobradas para deposição em aterro: cerca de 9,90 euros por tonelada em 2019, sendo que a média europeia é de 80 euros, refere a Reuters, apontando que o aterro de Sobrado pode receber mais de 400 tipos de resíduos.

A reportagem fala ainda da associação Jornada Principal, que está a lutar desde o ano passado para o encerramento deste aterro. Recorde-se que a população de Sobrado tem vindo a contestar o aterro ali existente queixando-se de "cheiros insuportáveis", que obrigam a ter portas e janelas fechadas, pragas de mosquitos, e do medo de contaminação da água. Ainda recentemente a Associação voltou a pedir o encerramento do aterro ao ministro do Ambiente.