Movimento independente avança para a Câmara de Valongo

O movimento independente "Valongo dos Cidadãos" anunciou a candidatura à Câmara de Valongo, tendo como cabeça de lista Armindo Ramlho.

O movimento, que integra nomes como Ana Cabeda, José Bandeira, Vitor Oliveira, António Moisés Teixeira e Afonso Puig, também concorrerá à Assembleia Municipal.

Armindo Ramalho tem 47 anos e é técnico de Negócios e Gestão, na empresa CTT.

"Eu e todas as pessoas que aceitaram estar ao meu lado neste desafio estamos certos que para mudar o rumo e mentalidades, em primeiro lugar, temos que mudar a realidade que nos rodeia. Queremos e vamos mostrar que é possível fazer política de verdade, estar ao serviço de todas as pessoas e com as pessoas. Queremos, criar, planear e executar, por todos, pelos nossos concidadãos de Alfena, Campo, Ermesinde, Sobrado e Valongo, que merecem um executivo e uma assembleia que os sirva de forma simples e sem filtros, com políticas que respondam às reais necessidades de desenvolvimento do Concelho de Valongo", afirma Armindo Ramalho, nascido e criado em Ermesinde.



De acordo com a nota biográfica enviada ao JN, Armindo Ramalho foi atleta de andebol na Associação Atlética de Águas Santas, passando ainda pelo CPN, Estrela Vigorosa Sport e Ermesinde Sport Clube. Foi praticante de artes marciais, como o Karaté e Aikido, sendo atualmente praticante de Hapkido. Foi dirigente em diversas associações do concelho de Valongo, sendo atualmente o presidente da Assembleia Geral da Portugal Taekwondo Norte". Integrou, ainda, a Assembleia de Freguesia de Ermesinde.