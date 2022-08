Mulher em estado grave após despiste de moto 4

Uma mulher de 45 anos foi transportada este domingo, em estado grave, para o Hospital de S. João, no Porto, após ter-se despistado de moto 4 em Campo, Valongo.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo, a mulher de 45 anos que conduzia uma moto 4 despistou-se na Rua da Mourama, em Campo, Valongo. A mesma fonte não conseguiu confirmar se a vítima estaria ou não sozinha.

A corporação recebeu o alerta para o acidente às 20.11 horas deste domingo e mobilizou quatro carros e sete homens para as operações de socorro. Também estiveram no local elementos da GNR, e INEM, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João, para onde foi transportada em estado grave.

Não há quaisquer constrangimentos ao trânsito no local.