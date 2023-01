Museu da Magia abre em Ermesinde

JN Hoje às 16:09 Facebook

Vai ser inaugurado o Museu da Magia, na terça-feira, 31 de janeiro, Dia do Ilusionista, às 18 horas. O espaço fica no piso um do Edifício Administrativo Dr. Faria Sampaio, ao lado da Loja do Cidadão, em Ermesinde, Valongo.

De acordo com a autarquia, este novo equipamento cultural "resulta do dinamismo da Associação Museu da Magia, que se dedica há anos à recolha de espólio, contando com um acervo extraordinário, com milhares de peças e coleções únicas", entre "obras literárias, vídeos, fotos e cartazes icónicos, aparatos mágicos, jogos e manuscritos".

Ao mesmo tempo, "é também o reconhecimento da importância do ilusionismo, uma área das artes do espetáculo que mobiliza uma larga camada de fãs e adeptos no concelho de Valongo, com uma larga tradição em grande parte fomentada pela organização de mais de 30 edições do MagicValongo - Festival Internacional de Ilusionismo".

Ainda na terça-feira realiza-se também a Gala da Magia, no Fórum Cultural de Ermesinde, às 21 horas.

Este espetáculo contará com as atuações de Solange Kardinaly, José de Lemos, Rafael Titonelly, David Sousa, Zé Mágico, Ricardo Pimenta e André Gomes.