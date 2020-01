Célia Soares Hoje às 14:04 Facebook

Pai de aluno da Escola D. António Ferreira Gomes, em Ermesinde, diz que filho de 11 anos é vítima de bullying e exige medidas.

"Isto já é assim desde o ano passado e só há cerca de três meses é que o meu filho me disse que lhe batiam na escola". As palavras são de Hugo Martins, 40 anos, que, revoltado, fala dos casos de violência de que o filho, aluno do 6.º ano, é vítima na Escola D. António Ferreira Gomes, em Ermesinde, Valongo. O agressor será um estudante de 17 anos, que também perturbará outros alunos, diz Hugo Martins.

Ao JN, o Ministério da Educação confirmou a existência de "uma agressão no 1.º período", tendo sido aplicada ao agressor "uma medida disciplinar sancionatória grave". Disse ainda que está acompanhar as medidas adotadas pela escola.

