Notário sem acessos delega transporte de utentes a bombeiros

Adriana Castro e Ana Sofia Ferreira Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Responsáveis decidiram que é a corporação que tem de ajudar pessoas com mobilidade reduzida a subir escadas.

Sem acesso para pessoas com mobilidade reduzida, o Cartório Notarial de Ermesinde, na Rua de 5 de Outubro, em Valongo, cujo serviço fica no primeiro andar do edifício contíguo aos bombeiros de Ermesinde e que está arrendado àquela Associação Humanitária, delegou a função à corporação. Um acordo entre as partes estipulou que, no caso de alguém com mobilidade reduzida precisar de aceder ao serviço, são os bombeiros que têm de subir as escadas com o utente. Se não houver bombeiros disponíveis para assumir o "transporte", as pessoas ficam à porta.

Foi o caso de António Novais, de 49 anos, no passado dia 20. Depois de uma hora e meia à espera, foi atendido na rua, à porta do prédio.