Nuno Monteiro vai ser o candidato do BE à Câmara de Valongo. A escolha foi aprovada por unanimidade pela concelhia bloquista.

De acordo com a nota biográfica enviada pelo BE, Nuno Monteiro é natural e residente em Valongo, tem 51 anos e é Técnico Superior de Saúde no Polo de Valongo do Hospital de S. João.

É a segunda vez que Nuno Monteiro encabeça a lista do BE, depois de já ter exercido o cargo de deputado na Assembleia Municipal de Valongo.