Obras da Oficina do Brinquedo começam na segunda-feira

As obras da futura Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português arrancam nesta segunda-feira. O equipamento vai nascer na antiga escola de Cabeda, em Alfena, num investimento de 3,65 milhões de euros, com financiamento de fundos europeus.

O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, e o presidente da Junta de Freguesia de Alfena, Arnaldo Soares marcarão presença no ato de consignação da empreitada.

O espaço irá incluir uma galeria, uma sala multiusos e será feita uma adaptação para encontros de colecionadores, workshops, arranjos de peças e atividades de dinamização. O design da intervenção é inspirado em formas geográficas.

"A criação da Oficina do Brinquedo Tradicional visa congregar a vontade dos artesãos, dos valonguenses e do poder local autárquico, traduzindo um sonho muito antigo da população local, com a necessidade de preservar e divulgar uma faceta muito importante da identidade cultural concelhia", diz o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro.

"Temos muita esperança neste projeto, que vai associar a modernidade à memória e à tradição e que será mais um importante contributo para concretizar a estratégia de afirmação do concelho de Valongo não só na região, mas também no País e no Noroeste Peninsular", acrescenta o autarca.