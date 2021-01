Oficina vai criar e recriar brinquedos de antigamente em Alfena

JN Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Acrescentar "modernidade à memória e à tradição" e somar mais uma marca de identidade do município de Valongo. Eis as fórmulas da Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português, que vai nascer em Alfena, lá para o verão de 2022.

A Câmara Municipal de Valongo aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, a adjudicação da construção da Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português, que vai ser instalada antiga escola de Cabeda, em Alfena. A empreitada, orçada em 3,6 milhões de euros, é financiada por fundos comunitários. O prazo de execução é de 540 dias.

"A Oficina do Brinquedo vai ter um impacto semelhante ao da Oficina da Regueifa e do Biscoito que já abrimos em Valongo. Será mais um equipamento para contar a quem nos visitar a história extraordinária do brinquedo tradicional português. Terá um impacto muito importante na dinâmica do nosso território, particularmente no eixo Alfena-Ermesinde", afirma José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo.

"Temos muita esperança neste projeto, que vai associar a modernidade à memória e à tradição e que será mais um importante contributo para concretizar a estratégia de afirmação de Valongo, não só na região mas também no País e no Noroeste Peninsular. Será uma peça fundamental para a promoção do município através das suas marcas identitárias", acrescenta José Manuel Ribeiro.

A futura Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português terá trabalho ao vivo permanente, visitas guiadas interativas, oficinas formativas, encontros temáticos, um núcleo de indústrias criativas ligadas ao brinquedo didático de madeira e serviços educativos.

Inspirado nas formas geométricas, o espaço incluirá uma galeria, bem como uma sala multiusos. A envolvente será adaptada para encontros de colecionadores, workshops, arranjo de peças, atividades de dinamização através da ação das indústrias criativas e exposições temporárias de espólios pessoais.