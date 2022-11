Orçamento Participativo Jovem de Valongo sobe para 250 mil euros

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

O Orçamento Participativo Jovem de Valongo (OPJV) passará a ser de 250 mil euros em 2023 e será criada a categoria Verde, para promover a educação ambiental e o combate às alterações climáticas.

Atualmente nos 200 mil euros, o OPJV conclui na quinta-feira a sua nova edição, com a divulgação dos 20 projetos vencedores, a quem será atribuído um prémio de 10 mil euros, revelou em comunicado a Autarquia.

"O município de Valongo é já uma referência nacional e internacional na implementação de orçamentos participativos. Mas queremos fazer cada vez mais e melhor. Por isso, no arranque do 10.º OPJV, vamos aumentar a dotação global para 250 mil euros e criar a categoria Verde, para promover a educação ambiental e o combate às alterações climáticas", afirma o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, citado no comunicado.

"Vamos continuar a ser embaixadores verdes e a honrar o European Green Leaf Award, com que a Comissão Europeia nos distinguiu em 2022", prosseguiu.

A Autarquia refere ainda que, para além da nova categoria Verde, na próxima edição serão também introduzidos "novos critérios de exigência de admissão dos projetos, de modo a aperfeiçoar cada vez mais esta ferramenta de democracia participativa, reforçando a transparência das decisões".

"Será também envolvida a academia, através da Universidade de Aveiro, com o objetivo de avaliar o impacto do OPJV na comunidade", lê-se ainda.

Entre as características diferenciadoras do OPJV, destacam-se ainda a categoria Gerações que incentiva criação de projetos intergeracionais e o incentivo à leitura, pois só podem votar jovens residentes ou estudantes no concelho que estejam inscritos na rede de Bibliotecas Municipais de Valongo, assinala o comunicado.

O OPJV dispõe de uma plataforma informática que permite o registo dos participantes e o acompanhamento de todas as fases do processo.