Parcómetros ressuscitados estão a dividir opiniões em Valongo e Ermesinde

Desde o início do mês que o pagamento do estacionamento à superfície foi reativado em Valongo e em Ermesinde. A autarquia justifica a medida com a necessidade de apoiar o comércio local, num total de 87 parcómetros que controlam 940 lugares de estacionamento. Em ambas as cidades, as opiniões dividem-se.

"Não concordo que se volte a pagar, ainda por cima numa altura destas de perda de poder de compra das famílias devido à guerra. Está tudo caro e a pagar ao menos que fosse um montante simbólico e só em alguns locais", refere Ermelinda Freitas, empresária que se desloca frequentemente ao centro de Valongo para tratar de assuntos da empresa.

Os comerciantes da cidade, esses, mostram-se de acordo com a medida. "É o melhor que nos poderia acontecer, até porque durante os anos em que não se pagou foi desastroso. Os lugares estavam sempre ocupados com estacionamento de longa duração e quem queria fazer compras não podia parar", diz Fátima Rocha, funcionária de uma papelaria no centro comercial Vallis Longus.