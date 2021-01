Projeto de venda online de frutas e legumes supera expectativas

JN Hoje às 15:36 Facebook

Mais de 540 cabazes saudáveis já foram adquiridos no concelho de Valongo no âmbito de "O Mercado", programa on-line de encomenda de frutas e legumes frescos lançado pela Câmara para promover a alimentação saudável.

O projeto, há dois meses no terreno, resulta de uma parceria com cooperativa agrícola local: às terças-feiras em Valongo e às quintas em Ermesinde, os cabazes encomendados online são entregues às famílias a preços reduzidos: cinco euros (cinco quilos) e oito euros (nove quilos).

"São só coisas boas, todas "made in" Valongo. Estamos a influenciar novos hábitos alimentares e de consumo que irão beneficiar a economia local e a qualidade de vida", sublinhou o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, durante uma visita a a um dos pontos de entrega dos produtos.

"O projeto está a ser um sucesso e a superar as expectativas, sobretudo depois de o país ter entrado em janeiro no segundo confinamento. Tem três grandes virtudes: coloca na mesa dos valonguenses mais frutas e mais legumes frescos do que era habitual; é um processo totalmente digital na encomenda e até ao momento da entrega do cabaz; e tem um preço muito acessível, possibilitando o acesso a todos os estratos socioeconómicos, precisamente para incutir novos hábitos que, a seu tempo, também irão beneficiar a economia local e a qualidade de vida da população", acrescenta o autarca.

Os cabazes são compostos por produtos hortícolas e frutícolas produzidos no município por 20 associados da Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Concelho de Valongo, explica a Autarquia, acrescentando que os clientes também levam dicas e receitas saudáveis.

Os cabazes são entregues semanalmente em Valongo, no Apeadeiro de Susão (às terças), e em Ermesinde, na loja da Cooperativa (às quintas).

As encomendas irão continuar a ser entregues nos locais habituais durante o Estado de Emergência. Podem ser realizadas no site da Autarquia dedicado à saúde.

"Estamos naturalmente satisfeitos com a adesão de mais de 200 famílias a um maior consumo de frutas e de legumes de excelente qualidade "made in" Valongo", afirmou José Manuel Ribeiro.