Quatro passageiros de autocarro feridos em acidente em Valongo

Adriana Castro Hoje às 20:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro passageiros de um autocarro ficaram feridos esta terça-feira, na sequência de uma colisão com um carro que ocorreu na Rua André Gaspar, em Valongo.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo, que estão no local com três carros e seis homens, o alerta para a colisão entre um autocarro e um carro, que cortou o trânsito naquela artéria do concelho, foi às 19.13 horas.

Os quatro passageiros sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto.

Uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM também esteve no local.