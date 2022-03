Reclamadas mais obras na Secundária de Ermesinde

Os pais e a direção da Escola Secundária de Ermesinde estão descontentes com as poucas obras de reabilitação previstas para o antigo edifício das oficinas, conhecido como Pavilhão de Mecânica, onde há quatro salas de aulas com fissuras nas paredes e abatimentos no piso, "sinais preocupantes de degradação que constituem risco para alunos e professores", e um auditório sem condições e cheio de infiltrações.

A Câmara de Valongo diz que o conjunto de reparações está orçado em 14 mil euros e não inclui o auditório. O Ministério da Educação confirma uma segunda fase de obras nesta escola, mas não diz para quando.

A Secundária de Ermesinde, com mais de 1500 alunos, foi alvo de uma obra de requalificação recente, mas continuam problemas por resolver. Esta semana, o Agrupamento de Escolas enviou um email à Câmara e à comunidade educativa, ao qual o JN teve acesso, lamentando que a intervenção prevista fique aquém das expectativas e que não haja obras no auditório como prometido. "A requalificação da Secundária de Ermesinde ficou a meio. (...) Esta obra que vão realizar é apenas um "lavar" a cara e disfarçar o indisfarçável! O que seria correto fazer-se era a conclusão da requalificação", lê-se na missiva.