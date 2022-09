Resgatadas quatro pessoas perdidas na Serra das Pias em Valongo

JN/Agências Hoje às 09:05 Facebook

A GNR de Valongo resgatou, na quinta-feira, quatro pessoas que estavam perdidas na serra de Pias, entre as quais uma mulher de 32 anos que se encontrava ferida.

Em comunicado, a GNR descreve que "durante uma ação de patrulhamento, receberam informação que um grupo de caminhantes estaria perdido na Serra de Pias", tendo "de imediato" encetado diligências para localizar o grupo.

Ainda de acordo com a GNR, uma mulher de 32 anos necessitou de assistência por "apresentar sinais de entorse num pé".

A vítima foi assistida elos foi assistida pelos bombeiros de Valongo, o distrito do Porto, que a transportaram para "uma unidade hospitalar, para observação médica", lê-se no comunicado que não especifica qual o hospital, nem a gravidade da lesão.

A ação policial, levada a cabo pelo Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Valongo, contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Valongo.