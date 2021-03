Serras de Valongo têm centro de escalada em três maciços rochosos

Alfredo Teixeira Hoje às 17:37 Facebook

Infraestrutura foi inaugurada mas só poderá ser utilizada após desconfinamento.

Já está concluído e inaugurado o Centro de Escalada de Valongo, que poderá ser utilizado assim que forem levantadas as restrições impostas pela pandemia. A nova infraestrutura, inserida no Parque das Serras do Porto, é composta por três maciços rochosos naturais, designadamente, Fraga do Castelo, Fraga do Teto e Fraga Lisa.

O Centro tem cerca de 40 vias de acesso, permitindo a prática de escalada a principiantes e atletas mais experientes, com diferentes graus de dificuldade. Localizado nas Serras de Valongo, o equipamento foi desenvolvido pela Câmara de Valongo em parceria com o Alto Relevo - Clube de Montanhismo, que assegurou a qualidade técnica do equipamento.

De acordo com a autarquia, este Centro tem como objetivo "incentivar a prática regular da Escalada, promover o Parque das Serras do Porto, proporcionar o contacto com a natureza e desfrutar das magníficas paisagens".

"A nova infraestrutura vem completar um ciclo de investimento de aproximadamente 750 mil euros nas nossas serras. O Centro de Escalada junta-se ao Circuito de Percursos Equestres, ao Centro de BTT, ao Centro de Trail Running e ao Circuito de Contemplação de Valongo, representando uma poderosa mais-valia para a dinamização do Parque das Serras do Porto e de toda a Área Metropolitana", salienta o presidente da autarquia valonguense, José Manuel Ribeiro.