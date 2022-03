Sete cavalos resgatados em Ermesinde

JN Hoje às 15:51 Facebook

Sete dos 83 cavalos mantidos em arresto numa exploração agrícola de Ermesinde, Valongo, foram resgatados na manhã desta terça-feira, tendo como destino uma quinta no Alentejo, onde serão tratados para posterior adoção.

Os sete equídeos precisavam de assistência imediata e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária aceitou a proposta do movimento IRA - Intervenção e Resgate Animal, que se disponibilizou a acolher os cavalos subnutridos.

De acordo com a RTP, que noticiou o resgate, o proprietário do espaço começou por negar o acesso aos elementos do IRA, o que só viria a acontecer na presença da PSP.

As más condições dos 83 cavalos naquela exploração agrícola de Ermesinde tinha sido notícia no mês passado. As autoridades sanitárias e municipais verificaram que o espaço acolhia mais animais do que o permitido, sendo que alguns deles estavam em más condições.

A situação foi denunciada às autoridades por vizinhos, também devido ao mau cheiro.