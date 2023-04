Sucesso na reciclagem leva Câmara de Valongo a devolver dinheiro aos munícipes

Fernanda Pinto Hoje às 14:26 Facebook

Em 2022, a Câmara de Valongo poupou mais de 142 mil euros por ter encaminhado menos resíduos para incineração. Esse valor vai ser agora devolvido aos munícipes e estabelecimentos Horeca (hotéis, restaurantes e cafés) aderentes aos projetos da Lipor "5 Estrelas" e "Aqui separamos com o coração", que, "reciclaram mais 133 toneladas (+10%) e reduziram em 1526 toneladas a produção de resíduos indiferenciados".

A proposta é votada hoje, em reunião de executivo, e implica um desconto de 3,63 euros (crédito anual único), a aplicar na fatura da água de maio de 39180 clientes domésticos e 122 estabelecimentos. A medida é para repetir nos próximos anos.

Com este gesto "simbólico", a Autarquia quer implementar "a 100% a recolha seletiva porta-a-porta", que atualmente "já tem uma das maiores coberturas do país". São já abrangidas mais de 10400 casas do concelho, o correspondente a 25% da população.