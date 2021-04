Trabalhos na A4 vão condicionar trânsito em Ermesinde

JN Hoje às 15:21 Facebook

A realização de trabalhos de pavimentação na Autoestrada 4 (A4), no sentido oeste - este, vai implicar o encerramento do trânsito a partir da próxima terça-feira, junto às portagens de Ermesinde, em Valongo, informou a Brisa num comunicado publicado no JN.

De acordo com a Brisa, entre as 21 e as 7 horas da manhã, nas noites de 13 para 14 e de 14 para 15 de abril, "o trânsito na A4 será interrompido sobre o Nó de Ermesinde, para quem circula no sentido Porto/ Vila Real", sendo desviado para "a rotunda da EN208 e retomando a A4 nesse mesmo Nó através do ramo de acesso no sentido Ermesinde/ Vila Real".

"O percurso de desvio estará devidamente sinalizado no local", lê-se no comunicado.

Os condicionamentos de trânsito decorrem dos "trabalhos de pavimentação próximo da portagem de Ermesinde Plena Via", "no âmbito das obras de alargamento do sublanço Águas Santas (A3/ A4) - Ermesinde, A4 - Autoestrada Porto/Amarante".