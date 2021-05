Trânsito cortado e vítima encarcerada após colisão na A4

Adriana Castro Hoje às 20:20 Facebook

Um acidente entre dois carros ao quilómetro 19 da A4, no sentido Campo/Valongo, obrigou ao corte total de trânsito daquela via. A situação já está normalizada.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo, que estiveram no local a prestar socorro, duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros. Uma delas teve de ser desencarcerada. As duas vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

A colisão deu-se pelas 19.40 horas. A circulação foi reposta cerca de uma hora depois.