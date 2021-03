Três tronos romanos e três baloiços nas serras de Valongo

JN Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Circuito de Contemplação, que se estende por 30 quilómetros nas serras de Valongo, será inaugurado oficialmente "em breve". A instalação das principais atrações - três baloiços e três "imponentes tronos romanos" - está quase concluída.

"Com elevações entre 350 e 400 metros acima da linha do mar, é possível usufruir de vistas magníficas sobre o Porto, Gaia, Maia e Matosinhos, isto para o lado da faixa costeira. Para o interior, permite desfrutar de vales e serras. Em dias de boa visibilidade, permite visualizar uma das maiores serras de Portugal Continental com cerca de 1416 metros de altitude, a Serra do Marão", diz a Autarquia.

De acordo com as informações do Município, o circuito tem como principais pontos o Baloiço do Monte Alto (Sanatório), o Baloiço Santa Justa (Campo de Tiro), o Trono do Miradouro (Miradouro de Sta. Justa), o Baloiço de Quintarei (Marco Geodésico) , o Trono Vale da Tranquilidade (Vale da Tranquilidade) e o Trono de Pias (Alto de Pias).