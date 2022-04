"Um caminho, várias estórias" pelas bodas de ouro da Secundária de Ermesinde

JN Hoje às 21:21 Facebook

Lançamento de livro assinala esta sexta-feira o Dia do Agrupamento de Escolas e encerra as comemorações do 50.º aniversário da EBSE.

Em "Um caminho, várias estórias", um ex-aluno da Escola Secundária de Ermesinde, José Manuel Pereira, lança a coletânea de memórias de um projeto pedagógico abundante e também cheio de aventuras, num percurso iniciado no ano letivo 1970-71.

A origem foi o "Barracão", adaptado à instalação da Escola Técnica de Ermesinde. E foi por ali, até meados da década de 1980, que passaram milhares de alunos, num percurso também repleto de sobressaltos, de greves e de barricadas na EN208, em manifestações contra os frequentes acidentes e contra os cheiros do aterro da Fertor.

É também toda esta herança que se celebrará na atual EBSE, no centro da cidade, a partir das 21 horas desta sexta-feira, na presença de antigos e atuais alunos e professores e na aguardada participação de entidades locais e concelhias, designadamente o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, autor de um dos prefácios do livro que relata meio século de história da escola.

A comunidade da EBSE tem cerca de 1500 alunos, distribuídos entre o 5.º e o 12.º anos. A oferta formativa varia entre as artes visuais, as ciências sócioeconómicas, as tecnologias, as línguas e as humanidades. Oferece, ainda, educação para adultos e cursos profissionais (ação educativa, design de comunicação gráfica, eletrónica médica, gestão de equipamentos informáticos), certificados pelo quadro de referência europeu EQAVET.