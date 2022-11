Mulher morre em despiste na A4

Mónica Ferreira Hoje às 20:04, atualizado às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num despiste ocorrido ao início da noite deste sábado na autoestrada A4 em Campo, Valongo.

O acidente ocorreu pouco antes da saída para Campo, quando a viatura entrou em despiste, capotando de seguida.

No interior do carro seguiam duas pessoas, sendo que uma delas, uma mulher, foi projetada para a faixa de rodagem, ficando ferida com gravidade.

PUB

Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Baltar e pela ambulância do suporte imediato de vida de Valongo e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde acabaria por morrer.