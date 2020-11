Valongo aprova orçamento municipal de 66,9 milhões de euros

Marta Neves Hoje às 17:30 Facebook

A Câmara de Valongo aprovou esta sexta-feira, com os votos contra do PSD, o orçamento municipal para 2021, que totaliza um montante de 66,9 milhões de euros

No documento, mantém-se uma forte aposta na Educação, na promoção do território e no investimento público, destacando-se o arranque da construção da Casa da Democracia Local, que vai substituir o atual edifício da Câmara.

O valor de investimento previsto para obras é de 21 milhões de euros, absorvendo só a área da Educação cerca de 15 milhões. Aqui estarão contempladas a Escola Básica Vallis Longus e a Escola Secundária de Valongo.

Do mesmo modo, o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, explicou que esta pandemia "obriga a um esforço conjunto e a uma abordagem multidisciplinar, pelo que serão reforçadas rubricas de todas as áreas que contribuem direta e indiretamente para lutar contra a doença e as suas consequências sociais".

É também uma clara aposta tornar o concelho mais inclusivo no que respeita às acessibilidades, promovendo a mobilidade suave e a eliminação de barreiras nos passeios.

Daí que estão já em curso obras de requalificação do apeadeiro do Suzão e da estação de Valongo.

No orçamento de 2021, e tendo em conta "a aposta em espaços lúdicos e de lazer, que permitam aos munícipes usufruir de equipamentos que promovam a sua qualidade de vida", está prevista a construção de uma piscina ao ar livre na Quinta do Passal, em Campo.

Estão também incluídas neste documento as transferências anuais relativas aos acordos de execução celebrados com as Juntas, num montante total de 1,4 milhões de euros, "que visam a continuação das delegações de competências que incluem a varredura das ruas, manutenção dos Espaços verdes e pequenas reparações nas escolas.

