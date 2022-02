Valongo conquista prémio ambiental europeu

Hoje às 10:48 Facebook

O Município de Valongo foi distinguido com o European Green Leaf Award (Prémio Folha Verde) 2022, atribuído pela Comissão Europeia, em reconhecimento do "compromisso com melhores resultados ambientais, com particular destaque nos esforços que gerem crescimento verde e novos empregos".

O prémio contempla uma recompensa financeira de 200 mil euros, para aplicar "em iniciativas que contribuam para alcançar a sustentabilidade ambiental".

"Para Valongo, este prémio é a validação de que estamos no caminho certo. Em termos práticos, veio evidenciar um desempenho notável, o que nos encoraja a ir mais além, fazer ainda mais e melhor, envolvendo ainda mais a comunidade. A grande expectativa é que todos os cidadãos do concelho enverguem este título e sejam embaixadores verdes. Acima de tudo, acalentamos com orgulho a possibilidade de dar o exemplo e de inspirar outros municípios", afirma o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro.

O envolvimento dos cidadãos em processos participativos, os projetos municipais de eficiência energética, as hortas biológicas urbanas, a recolha de resíduos porta-a-porta e a criação das associações intermunicipais Parque das Serras do Porto e Corredor do Rio Leça foram algumas das intervenções que o júri do galardão valorizou. Além de Valongo, também município de Winterswijk (Países Baixos) foi distinguido.

A placa alusiva ao prémio será descerrada nesta sexta-feira, às 15 horas, numa cerimónia marcada para o exterior dos Paços do Concelho de Valongo. A sessão será transmitida nas redes sociais do Município. Na ocasião, serão divulgadas diversas atividades que a Câmara levará a cabo durante este ano.