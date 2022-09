Valongo convida população "a sair de casa e andar a pé"

Para celebrar a semana europeia da mobilidade, Valongo arranca esta sexta-feira com um programa de atividades que se prolonga até ao próximo dia 22 e inclui "caminhadas, teatro de rua, insufláveis, desporto e ações de sensibilização". A participação é gratuita.

"Vamos celebrar a Semana Europeia da Mobilidade com muita energia e fazer justiça ao 'Prémio da Semana Europeia da Mobilidade 2021', que vencemos com muito orgulho. Convidamos toda a comunidade a sair de casa, a andar a pé e a usufruir em pleno do nosso espaço público", encoraja o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro.

O autarca recorda que "a neutralidade carbónica é um grande objetivo" e que o concelho continuará "a dar passos consistentes para a alcançar, mantendo a convergência e o alinhamento do município de Valongo relativamente às estratégias europeias nesta matéria".

O programa prevê, para esta sexta-feira, uma caminhada noturna no parque das serras de Valongo, a partir das 21 horas e, para domingo está marcada uma outra caminhada de dez quilómetros pelo circuito de contemplação, a partir das 8 horas. As inscrições nestas atividades são obrigatóriase os formulários podem ser encontrados no site da Câmara de Valongo.

No último dia de programa, 22 de setembro, Dia Europeu Sem Carros, haverá jogos gigantes na Rua Dr. Mário Cal Brandão, ações de experimentação de passeios a cavalo, teatro de rua e modalidades desportivas (karaté, kickboxing e basquetebol).

"Transformação do concelho é uma realidade"

Apesar de a Autarquia reconhecer, em comunicado, que "há ainda muito a fazer", José Manuel Ribeiro diz que a adesão a uma iniciativa deste género "só é possível porque a transformação do concelho é uma realidade". Neste sentido, o autarca destaca "a Pista Urbana de Atletismo nos Lagueirões e a Via do Peregrino, entre outras obras realizadas no âmbito dos planos municipais de mobilidade acessível e sustentável (PMUS e PMAT)".

A Câmara refere ainda as "alterações significativas" que foram feitas nos centros de Valongo e Ermesinde, em particular "o alargamento dos passeios, a criação de espaços de convívio e lazer, aumento dos lugares do estacionamento" que, diz o Município, "certamente mudarão para melhor a qualidade de vida da população".

Além disto, estão também em desenvolvimento "diversas ciclovias, inclusive a que ligará Ermesinde à Maia, cofinanciada pelo Fundo Ambiental".