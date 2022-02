Valongo desafia AMPorto a refletir criação de sistema de videovigilância metropolitano

JN/Agências Hoje às 19:10 Facebook

O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, desafiou esta sexta-feira a Área Metropolitana do Porto a refletir sobre a instalação e implantação de um sistema metropolitano de videovigilância que possa contribuir para o aumento da perceção e segurança.

"Há dinheiro para tanta coisa. Um projeto metropolitano que consiga ajudar o esforço das câmaras, mobilizando recursos financeiros para um sistema metropolitano de videovigilância, acho que isso podia ser um contributo precioso para aumentar a perceção de segurança dos cidadãos", afirmou.

Numa intervenção durante a reunião do Conselho Metropolitano do Porto (CmP), o autarca adiantou que, no que diz respeito à videovigilância e à semelhança do Município do Porto onde o processo está mais adiantado, Valongo constituiu um grupo de trabalho para a instalação deste sistema no concelho.

Para o autarca, embora dispendioso, a videovigilância contribui para a perceção de segurança dos cidadãos, contribuindo em simultâneo para a diminuição da criminalidade e para o aumento da eficácia de atuação das forças de segurança.

Tomando como exemplo o caso da Área Metropolitana de Londres, onde a videovigilância foi considerada relevante, José Manuel Ribeiro defendeu a aplicação de um modelo de videovigilância na Área Metropolitana do Porto (AMP), salientando que o fenómeno da criminalidade não é exclusivo do Porto, mas sim uma matéria metropolitana.

Em novembro, o autarca de Valongo, tinha já revelado a sua intenção de avançar com a implementação e instalação de um sistema de videovigilância nas ruas do concelho para aumentar o "sentimento de segurança" nas pessoas.

"Queremos avançar com a instalação, em conjunto com a PSP, de um sistema de videovigilância nas ruas de Valongo e Ermesinde e, havendo necessidade, alargaremos a outros locais", afirmou o autarca durante a inauguração da nova esquerda da PSP de Valongo, no distrito do Porto, que contou com a presença do ministro da Administração Interna.

O objetivo é aumentar o "sentimento de segurança" nos habitantes, apesar dos números oficiais darem conta de que a criminalidade neste concelho está a baixar, referiu.

Dizendo estar a agir de forma proativa, José Manuel Ribeiro ressalvou, à data, que a implementação deste sistema vai estar inscrita no próximo orçamento municipal.

"Gastaremos o que for necessário", garantiu, acrescentando estar disposto a tudo fazer para que as pessoas percebam que vivem num local seguro.

O autarca contou já estar em conversações com a PSP e com a Câmara Municipal do Porto, pelo facto de esta autarquia ir implementar um sistema igual.