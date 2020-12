Valongo está a eliminar coberturas de fibrocimento em todas as escolhas do concelho

Marta Neves Hoje às 16:02 Facebook

Começou esta semana a ser substituída a cobertura de fibrocimento do Pavilhão Desportivo da Escola Preparatória de S. Lourenço, em Ermesinde, Valongo, o último edifício com fibrocimento que era da responsabilidade do Ministério da Educação.

"Demos mais um passo para garantir que não há amianto em nenhuma das escolas, desde os jardins de infância às secundárias". Neste ciclo governativo, substituímos todas as coberturas de fibrocimento das nossas escolas, tenham ou não amianto, inclusive naquelas que até há pouco tempo não eram da nossa responsabilidade direta", referiu o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, acrescentando que "só falta concluir esta obra na EB2,3 de S. Lourenço, em Ermesinde, e começar a EB Vallis Longus, em Valongo, que deve avançar dentro de três meses".

O autarca fez ainda questão de salientar que "todo este investimento nas escolas básicas do primeiro ciclo foi feito exclusivamente pelo Município".

Com o apoio de fundos comunitários e do Governo foram realizadas as obras de renovação da Escola Secundária de Ermesinde, que também tinha fibrocimento, e serão feitas as obras da EB2,3 Vallis longus e da Secundária de Valongo.

"Em menos de oito anos vamos resolver problemas que se arrastam por mais de 20 anos", concluiu José Manuel Ribeiro.

De realçar que a obra na Escola de S. Lourenço é a única do concelho com financiamento no âmbito do programa governamental de remoção do amianto nas escolas.