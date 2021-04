Valongo investe 2,1 milhões na ampliação do cemitério

JN/Lusa Hoje às 10:45 Facebook

A Câmara de Valongo vai investir 2,1 milhões de euros na ampliação do cemitério da cidade, tendo disponibilizado um terreno com 7.600 metros quadrados. A proposta foi aprovada em reunião do Executivo.

O documento refere que aquele equipamento gerido pela Junta de Freguesia de Valongo se depara há mais de 20 anos com falta de espaço para sepultar, o que obriga a que tenha abdicado de espaços ajardinados e de canteiros para criar novas zonas de inumação, quer em edifícios de nichos, quer em sepulturas de terras.

O projeto elaborado integra um terreno com cerca de 7.600 metros quadrados e é sobre esta área que se pretende com caráter imediato ampliar o cemitério, construir acessos e parque de estacionamento, integrar e beneficiar a linha de água existente e ainda efetuar a reserva de terreno para a construção do futuro crematório.

A estimativa global do custo do projeto é de 2,1 milhões de euros, sem IVA, repartidos pelo estacionamento e acessos, 550.811,97 euros, primeira e segunda fases do cemitério, 325.615,40 euros, terceira fase do cemitério, 227.136,40 euros, quarta fase do cemitério, 196,248,40 euros, crematório, 825.408,00 euros e áreas verdes, 73.915,35 euros.

Na reunião de Câmara, o Executivo aprovou ainda aumentar para 1,2 milhões de euros, mais IVA, o valor base do procedimento do concurso público para a requalificação da Piscina Municipal de Ermesinde, depois de o concurso anterior ter ficado deserto.

Segundo a proposta, a obra tem como objetivo "a melhoria da eficiência energética do edifício, bem como intervenções pontuais de melhoria funcional e de introdução de acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida".

Foi fixado um prazo de 365 dias para a execução da obra, acrescenta o documento.