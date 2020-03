Valongo vai ter centro de colheitas para testar Covid-19

Ana Sofia Rocha Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A câmara municipal de Valongo tem em preparação um centro de colheitas de amostras de Covid-19 que está a ser instalado na escola básica 2/3 Vallis Longus, em Valongo. Na sequência da progressão da pandemia, o município decidiu ainda, esta terça-feira à tarde, ativar o plano municipal de emergência e Proteção Civil.

Em comunicado publicado na página de Facebook da Autarquia, o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro revelou preocupação com o número de casos registados no concelho.

"Estamos muito preocupados com a situação no Concelho de Valongo, que oficialmente tem o quinto maior número de infetados no país, bem como no ACES (agrupamento de centros de saúde) Maia/ Valongo que tem o maior número de casos confirmados no norte de Portugal", revelou o autarca.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, Valongo regista 65 casos de Covid-19. Por isso, em pareceria com o Laboratório Germano de Sousa, a autarquia avançou com um centro de colheitas. Aguardam, para já, a autorização por parte da Administração Regional de Saúde do Norte para poder funcionar.

Apelando à responsabilidade de todos, a autarquia adiantou que o plano municipal de emergência e Proteção Civil vai "permitir o adequado nível de prontidão e resposta de todos os agentes de Proteção Civil e entidades com especial dever de cooperação".