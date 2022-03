Valongo vence Prémio da Semana Europeia da Mobilidade

JN Hoje às 16:54 Facebook

A Câmara de Valongo venceu o Prémio da Semana Europeia da Mobilidade 2021 (categoria de municípios com menos de 100 mil habitantes), atribuído pela Comissão Europeia. A distinção visa reconhecer as ações desenvolvidas pelos municípios no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, lançada em 2002 e assinalada entre 16 e 22 de setembro.

Numa nota enviada à Imprensa, fonte da Autarquia refere que a "ampla variedade de medidas e atividades", a "abordagem multimodal" e a melhoria ou criação "de rampas para cadeiras de rodas novas em todas as freguesias do concelho" foram alguns dos aspetos tidos em conta pelo júri na seleção de Valongo, que se candidatou na categoria de municípios com menos de 100 mil habitantes.

A Câmara "tem apostado em ações permanentes", das quais destaca a criação de áreas pedonais, o alargamento de passeios ou a melhoria da sinalização sonora e luminosa nos semáforos. Também refere a troca da frota do município por veículos elétricos, as infraestruturas para estacionamento de bicicletas, a criação da rede de ciclismo urbano e, ainda, de uma via que pretende ligar o rio Leça da nascente (em Santo Tirso) até à foz (em Matosinhos).

"Juntamente com o European Green Leaf Award, este prémio motivamo-nos para continuar a trabalhar mais e melhor", referiu o autarca José Manuel Ribeiro, na cerimónia de entrega dos prémios, que decorreu em Bruxelas nesta segunda-feira. Foram apresentadas 3184 candidaturas, das quais 86 eram portuguesas.

"Mais do que uma recompensa pelos vários anos de trabalho que temos desenvolvido para melhorar a mobilidade e o ambiente, este reconhecimento mostra-nos que vale a pena continuar a apostar em iniciativas de consciencialização, não só em ações de mobilidade sustentável de forma leve e divertida, mas também em medidas permanentes para incentivar uma mudança de consciência e de comportamento dos cidadãos", acrescentou.