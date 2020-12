Valongo volta a reforçar apoio financeiro aos bombeiros

JN Hoje às 12:26 Facebook

A Câmara de Valongo vai aumentar de novo o apoio mensal às corporações de bombeiros do concelho. As corporações de Valongo e de Ermesinde passarão a receber 12500 euros por mês, com efeitos retroativos ao passado mês de janeiro. "O apoio mensal da câmara às corporações de bombeiros foi durante nove anos de 4540 eurtos, tendo havido desde 2017 quatro aumentos propostos pelo atual presidente da Câmara", sublinha a Autarquia.

"Os Bombeiros de Ermesinde e de Valongo terão sempre o nosso apoio, porque os nossos soldados da paz estão sempre disponíveis para ajudar a comunidade", considera o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, citado num comunicado municipal.

O autarca recorda que este é o segundo aumento decidido em 2020, até para ajudar as corporações a enfrentar as dificuldades decorrentes da pandemia de covid-19.