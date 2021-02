Adriana Castro Hoje às 14:33 Facebook

Um camião capotou ao início da tarde desta quarta-feira na A4, em Valongo. O condutor ficou encarcerado mas foi considerado ferido ligeiro e está a ser assistido no local. Via da direita, no sentido Amarante/Porto está cortada.

No local a prestar socorro estão os Bombeiros Voluntários de Valongo. De acordo com aquela corporação, o acidente ocorreu às 13.15 horas, ao quilómetro 18 da A4, em Valongo.