130 casos ativos de covid por "incumprimento do isolamento domiciliário" em Vila do Conde

Há atualmente 130 casos ativos de covid-19 em Vila do Conde "por incumprimento do isolamento domiciliário obrigatório". A informação foi avançada pelo delegado de saúde coordenador do Agrupamento dos Centros de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Luís Castro, durante uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil realizada esta quarta-feira.

No encontro com as entidades que compõem o organismo, por videoconferência e com o objetivo de fazer uma análise da situação atual em todo o concelho, o delegado de saúde aproveitou para recordar "que esta atitude [de incumprimento] pode ser punida criminalmente como previsto no Código Penal."

A presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, adiantou na ​​​​​​​sequência desta conferência que "as estruturas de retaguarda existentes em Vila do Conde poderão ser ativadas a qualquer momento, caso se venha a verificar tal necessidade", reforçando o apelo para que se cumpram as orientações das entidades competentes.