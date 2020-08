19 pescadores de Vila do Conde deram negativo à covid-19

Ana Trocado Marques Hoje às 19:25 Facebook

Os 19 pescadores testados à covid-19 em Vila do Conde, depois de terem tido contacto com um caso positivo a bordo, deram todos negativo. Nas Caxinas, nove pescadores estão infetados, há duas embarcações paradas e, só esta terça-feira, mais de três dezenas de homens fizeram teste à covid-19.

O surto no concelho que, desde o início de julho, não dá tréguas, está a preocupar a maior comunidade piscatória do país. Vila do Conde é, pela quinta semana consecutiva, o município com mais novas infeções entre os 17 da Área Metropolitana do Porto. Esta semana somou mais 80 casos e tem, agora, 228 ativos.

Os primeiro oito casos foram no "José Dinis". Agora, há um positivo numa outra embarcação, a Virgílio Miguel, desta feita da pesca da sardinha. Segunda-feira, os restantes 19 homens foram fazer testes. Tudo negativo, mas a Saúde exige que cumpram a quarentena.

Têm que deixar o barco ir para o mar!", exige o presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, garantindo que, dos 31 testes feitos na segunda-feira aos 19 companheiros e a outros elementos da comunidade piscatória com os quais tinham estado - "todos deram negativo" e "o barco já foi desinfetado".