À segunda a ponte pedonal em Vila do Conde foi aprovada

PS saiu da sala e quer queixa no Ministério Público. PSD recusou viabilizar o que em outubro a assembleia já tinha chumbado.

Vai ficar a 100 metros da ponte atual e custar 2,55 milhões de euros. Em outubro, chumbou na assembleia municipal. Esta terça-feira, a nova ponte pedonal sobre o Ave, em Vila do Conde, passou. O PSD acusou Elisa Ferraz de "forçar a votação". O PS foi mais longe: diz que a proposta é "ilegal", saiu da sala e pediu à mesa da assembleia que envie todos os documentos para o Ministério Público (MP).

A presidente da Câmara admitiu a falta de elementos, em outubro, e, por isso, desta vez, trouxe "imagens" e lançou até "um vídeo" no Facebook da autarquia, um par de horas antes do início da assembleia. Elisa Ferraz propunha uma revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para incluir obras na Igreja de Rio Mau, no Mercado das Caxinas e a nova ponte.

Inspirada nas rendas de bilros, na construção naval e nas pescas, a travessia pedonal e ciclável vai ligar o Monumento à Rendilheira ao futuro Parque Ribeirinho de Azurara, unindo as zonas históricas das duas freguesias e promovendo a mobilidade suave.

"Não há valor para 2022. Não percebo a proposta. É só para criar um facto político, fazer a vitimização e dizer que a oposição está contra os interesses de Vila do Conde?", questionou Nuno Maia, do PSD.

"Esta casa disse "não" em outubro, dado o valor [elevado], na atual conjuntura, e a falta de discussão com a população. Agora, incluir, a reboque de uma obra mais do que necessária na igreja de Rio Mau, um processo que não está consensualizado na opinião pública, não tem dignidade política e assemelha-se a chantagem", frisou João Fonseca, do PS. Mais grave, diz: não havendo verbas para 2022, 2023 e 2024, "a proposta é ilegal". "Não temos competência para aprovar verbas para 2021", frisou. O executivo e a mesa insistiram na votação. O PS exigiu que a mesa leve o caso ao MP e saiu da sala.

"Considero absolutamente lamentável semelhante discurso, bem elucidativo do mal-estar que o PS tem relativamente aos projetos que temos conseguido levar a efeito", frisou a independente Elisa Ferraz. O PSD votou contra, mas a revisão passou com os votos a favor do movimento NAU.

Pareceres favoráveis

- O projeto, do arquiteto Jaime Eusébio e do engenheiro Adão da Fonseca, já tem pareceres favoráveis da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), capitania do Porto e Docapesca, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Norte (CCDR-N), Direção Regional de Cultura Norte e Direção Geral do Património Cultural;

Financiamento do PEDU

- Dos 2,55 milhões de euros 2,15 milhões estão garantidos através do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano). O concurso será, agora, lançado. A ideia é ter a obra no terreno muito em breve;