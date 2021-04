Acidente com camião corta a EN104 em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A EN104, que liga Vila do Conde a Santo Tirso, está cortada nos dois sentidos devido a um acidente. A colisão entre um veículo ligeiro e um pesado fez dois feridos ligeiros. Foi junto ao largo de Vilarinho, em Macieira da Maia, Vila do Conde.

O alerta caiu no quartel dos Bombeiros de Vila do Conde às 10.20 horas. Ao que o JN conseguiu apurar, o condutor do veículo ligeiro terá perdido os sentidos e chocou de frente com o camião.

Condutor e passageiro do ligeiro ficaram encarcerados, obrigando ao corte da via para que possam ser realizadas as operações de socorro.

No local estão os Bombeiros de Vila do Conde com três viaturas e dez elementos, a viatura de emergência médica de Famalicão e a GNR.