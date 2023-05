JN Hoje às 10:19 Facebook

Uma colisão entre um carro e uma composição do metro, em Vila do Conde, esta sexta-feira de manhã, está a condicionar a linha Vermelha do metro.

O acidente deu-se por volta das 9.46 horas junto à estação de Portas Fronhas.

A Polícia confirmou ao JN que há feridos.