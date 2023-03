Uma jovem de 15 anos, que circulava de trotineta na rua Dom Sancho I, em Vila do Conde, paralela à linha do metro do Porto, sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um acidente com um carro.

De acordo com fonte da PSP, o acidente entre uma trotineta e um carro ocorreu às 13.35 horas, em Vila do Conde, na rua Dom Sancho I, junto à linha do metro do Porto. A condutora, uma jovem de 15 anos, terá sofrido ferimentos ligeiros.

O trânsito esteve condicionado.