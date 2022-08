JN Hoje às 17:08 Facebook

O despiste de um carro, esta terça-feira à tarde, na A28, na zona de Vila do Conde, no sentido Sul-Norte, fez dois feridos ligeiros e está a condicionar o trânsito.

O alerta para o acidente foi dado às 15.26 horas. A via ficou obstruída e a circulação está muita lenta. Os bombeiros de Vila do Conde estão a fazer a limpeza da via.

As vítimas sofreram ferimentos ligeiros.