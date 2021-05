Acidente na EN206 vitimou jovem de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 17:13 Facebook

A vítima mortal do acidente que ocorreu na noite desta sexta-feira na EN206, em Touguinhó, Vila do Conde, é um jovem de 25 anos, residente no concelho, na Urbanização da Sopete, e trabalhador num conhecido restaurante da Praça José Régio.

Miguel Amorim não resistiu aos ferimentos que sofreu na sequência do violento choque frontal na EN206, pouco antes das 19 horas de sexta-feira. Teve morte imediata. A estrada esteve cortada durante mais de duas horas.

Ao que o JN apurou, o condutor, que seguia sozinho num BMW de cor branca, no sentido Póvoa de Varzim-Touguinhó, bateu de frente numa carrinha que seguia na direção contrária. O choque ocorreu logo a seguir a uma curva, junto ao Hospital Senhor do Bonfim.

O alerta caiu no quartel dos Bombeiros de Vila do Conde às 18.53 horas. Miguel Amorim "ficou encarcerado no interior da viatura", explicou, ao JN, o comandante, Carlos Gomes. À chegada do socorro, já nada foi possível fazer para salvar o jovem, que não resistiu aos ferimentos. O óbito foi declarado ainda no local.

O condutor da carrinha sofreu ferimentos ligeiros. Foi transportado ao Hospital da Póvoa de Varzim.

Nas redes sociais, os amigos lamentam a partida precoce de um jovem "incrível" e "amigo de todos".

No local estiveram 16 elementos e sete viaturas dos bombeiros, ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila do Conde e as viaturas médicas de Famalicão e do Hospital Pedro Hispano.