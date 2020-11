Ana Trocado Marques Hoje às 11:59 Facebook

Uma jovem de 16 anos ficou, esta manhã, ferida com gravidade na sequência de um atropelamento na rua 5 de outubro (EN 13) em Vila do Conde.

O acidente ocorreu às 8:35 na zona dos Benguiados, quando a jovem seguia a caminho da escola.

No local estiveram os Bombeiros de Vila do Conde, a viatura médica do Hospital Pedro Hispano e a PSP.

A jovem foi transportada para o Hospital de S. João em estado grave.