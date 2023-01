"Aldeia gaulesa" da ciência está a crescer em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 08:40 Facebook

Polo da Universidade do Porto em Vila do Conde aumenta. Biopolis é o maior investimento na investigação realizado em Portugal. Em dez anos serão aplicados 130 milhões de euros.

A centenária Quinta de Crasto em Vairão, Vila do Conde, está em obras. O projeto é do arquiteto Nuno Valentim, autor da renovação do Mercado do Bolhão, no Porto. A velhinha casa de lavoura do "Barão do Ave", há 15 anos abandonada, vai ser casa da ciência. O projeto é do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) da Universidade do Porto (UP), em parceria com a Universidade de Montpellier (França) e a Porto Business School. Na reabilitação serão investidos sete milhões de euros. Em dez anos, serão 130 milhões, naquele que é "o maior financiamento alguma vez atribuído à ciência em Portugal".

"Até setembro de 2026, serão 30 milhões, entre fundos da União Europeia (15 milhões) e fundos estruturais do Estado", explicou Pedro Beja, o vice-presidente da recém-criada associação Biopolis, que integra os três parceiros iniciais, empresas, organismos do Estado e parceiros da sociedade civil.