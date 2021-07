Artesãos de Vila do Conde aliviados: "É um regresso! Mesmo que só dê para pagar as despesas"

Ana Trocado Marques Hoje às 19:55 Facebook

A 43.ª Feira Nacional de Artesanato começa no sábado em Vila do Conde e vai ter semáforos à entrada e lotação limitada. Os artesãos estão satisfeitos por voltar.

Os artesãos ficaram "eufóricos" e a adesão foi "imediata". Para a organização, é o regresso - ainda que "suado" - da "maior e mais antiga feira de artesanato do país". Há menos stands, semáforos para controlo de entradas e regras apertadas na alimentação. Não há folclore ao vivo e o fecho é às 22:30. Ainda assim, e com 120 artesãos de norte a sul do país, depois de um ano de interregno, a Feira Nacional de Artesanato (FNA) está de volta a Vila do Conde. A 43.ª edição começa no sábado e fica até 8 de agosto.

A menos de 24 horas da abertura, a azáfama é grande. À entrada, afinam-se os semáforos e o sistema digital que fará a contagem de visitante e garantirá que, a cada momento, não há mais de 400 no interior. Em quase todos os stands, há artesãos a arrumar a "casa". Pelo caminho, há álcool gel e setas no chão. A visita tem que ser feita em sentido único.